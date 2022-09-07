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Spor Atletico Madrid-Porto maçı saat kaçta? Atletico Madrid-Porto CANLI İZLE
Spor

Atletico Madrid-Porto maçı saat kaçta? Atletico Madrid-Porto CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Atletico Madrid sahasında Porto'yu konuk edecek. Peki, maç saat kaçta? Atletico Madrid-Porto maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-07 12:53:00 -
Atletico Madrid-Porto maçı saat kaçta? Atletico Madrid-Porto CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. B Grubu maçında Atletico Madrid ile Porto karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Atletico Madrid-Porto maçı saat kaçta? Atletico Madrid-Porto CANLI İZLE

Atletico Madrid ile Porto 7 Eylül Çarşamba akşamı karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan maçı Exxen naklen yayımlayacak.

Atletico Madrid-Porto muhtemel 11’ler

Atletico Madrid: Grbic; Gimenez, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; Morata, Felix

Porto: D Costa; Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Otavio, Uribe, B Costa; Pepe; Evanilson, Taremi

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