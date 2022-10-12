Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Atletico Madrid ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Atletico Madrid maçı canlı izle
Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu maçları 12 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, Atletico Madrid-Club Brugge maçı hangi kanalda?
Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Atletico Madrid bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak. TSİ 19.45'te başlayacak olan maç Exxen ve Tv 8,5'dan naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid-Club Brugge muhtemel 11'ler
Atletico Madrid: Oblak; Molina, Savić, Giménez, Reinildo, Carrasco; Correa, Koke, Witsel, Griezmann; Matheus Cunha
Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Skov Olsen, Vanaken, Onyedika, Nielsen; Sowah, Jutglà