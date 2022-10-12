  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Atletico Madrid ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Atletico Madrid maçı canlı izle

Yeniakit Publisher
2022-10-12 08:38:00 -
Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu maçları 12 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Peki, Atletico Madrid-Club Brugge maçı hangi kanalda?

Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Atletico Madrid bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak. TSİ 19.45'te başlayacak olan maç Exxen ve Tv 8,5'dan naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid-Club Brugge muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Savić, Giménez, Reinildo, Carrasco; Correa, Koke, Witsel, Griezmann; Matheus Cunha

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Skov Olsen, Vanaken, Onyedika, Nielsen; Sowah, Jutglà

Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Napoli-Ajax maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23