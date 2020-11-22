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Spor Atletico Madrid, Barcelona'yı tek golle devirdi
Spor

Atletico Madrid, Barcelona'yı tek golle devirdi

İspanya Ligi'nde haftanın maçınada Atletico Madrid, konuk ettiği Barcelona'yı 1-0'lık skorla geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 02:07:00 -
Atletico Madrid, Barcelona'yı tek golle devirdi

İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği maçta ilk gol bir hatadan geldi. 45+3'te ani gelişen Atletico Madrid atağında, Angel Correa, kendi sahasından topu Barcelona yarı sahasının orta soluna attı. Hatalı bir çıkış yapan Ter Stegen'i geçen Yannick Carrasco, topu ceza sahasına girmeden ağlara gönderdi ve Atletico'yu 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; Barcelona'da Gerard Pique, 62. dakikada geçirdiği sakatlık sonrası kenara gelmek zorunda kaldı.

Barcelona'yı ligde ilk kez yenme sevinci yaşadı

İki takımın da çabası sonuç vermedi ve Atletico Madrid, Barcelona'yı 1-0 yendi. Başkent ekibinde teknik direktör Diego Simeone, Barcelona'yı ligde ilk kez yenme sevinci yaşadı.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid, puanını 20 yaptı ve maç fazlası olan lider Real Sociedad ile puanları eşitledi. Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.

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