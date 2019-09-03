Atletico Madrid 3’te 3’le başladı

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Eibar'a karşı kazanılan karşılaşma sonrası Atlético Madrid, La Liga’da oynanan 3. hafta sonrasında tüm maçlarını kazanarak 9 puan elde eden tek kulüp oldu. Avrupa’nın beş büyük ligi içerisinde yer alan La Liga’da tüm maçlarını kazanan Atletico Madrid, 9 puanla liderlik koltuğunda.



Madrid ekibi Real Madrid ise üç maçta iki beraberlik bir galibiyet elde etti. Katalan ekibi Barcelona da bir beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyet ile 4 puanda kaldı. Ligin son sırasında ise 0 puan ile Leganes yer aldı.

Joao Felix'ten 3 maçta 1 gol, 1 asist

Atletico Madrid’in transfer döneminde Benfica’dan 126 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Joao Felix, La Liga’da oynadığı 3 maçta 1 gol atıp 1 asist yaparak takıma önemli ölçüde katkıda bulundu.

Transferde 69 milyon euro kar elde edildi

Transfer döneminde toplam 7 oyuncu için 243 milyon euro bonservis ödeyen Atletico Madrid; Joao Felix, Marco Llorente, Kieran Trippier, Felipe, Renan Lodi ve İvan Saponjic’i kadrosuna katarken, Antoine Greizmann, Lucas Hernandez, Rodri, Gelson Martins, Luciano Vietto, Bernard Mensah’ın satışlarından 311 milyon euro gelir elde etti ve transfer dönemini 68 milyon euroluk bir kar ile kapattı.