Atlas Okyanusunu geçti, Antalya’da oltaya takıldı

Atlantik Okyanusu’nda yaşayan Pisodonophis semicinctus(eğerli yılan balığı) yılan balığı türü Antalya’da gece avında 60 metre derinlikte amatör balıkçıların oltasına takıldı.

Antalya Limanı açıklarına gemiyle gece kolyoz balığı avlamaya giden amatör balıkçıların oltasına 60 metre derinlikten bir yılan balığı türü yakalandı. Balığı güverteye çeken balıkçılar büyük korku yaşadı. Başına basılarak öldürülen balık daha sonra incelenmesi için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’na verildi.

Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların, görüntüsü ve renkleri nedeniyle farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığı balığın, Antalya’da ilk kez görülen "pisodonophis semicinctus" türü olduğunu belirlediklerini kaydetti.

Eğerli yılan balığının, Antalya Limanı açıklarındaki gece avında yaklaşık 60 metre derinlikte yakalandığını belirten Prof.Dr. Gökoğlu, balıkçıların, "zehirli olabilir" düşüncesiyle kafasını ezerek öldürdüğünü aktardı.

"Üzüldüm"

Balığın Türkiye kıyılarında daha önce sadece İskenderun Körfezi’nde yakalandığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, “ Atlantik okyanusu orjinli bir balık. Bilimsel dünyaya Antalya’da da yakalandığını bildirdik. Akdeniz’de nadir görülen türlerinden biridir. İnsana herhangi bir zararı yoktur, balıkçılar korkup öldürdüğü için üzüldüm. Üstündeki siyah benekler eğeri andırdığı için eğerli yılan balığı diye geçiyor. Eti yenebilir. Zeminde yaşayan bir balık. Kendini çamura gömüp burnunu dışarıda bırakarak yaşayan bir tür. Karanlıkta aktif olurlar.Bize gelen yılan balığı 86 santimetre ve 570 gram ağırlığındaydı." diye konuştu.

Bu balıkların Antalya’da bulunmasının deniz ekosisteminin çeşitliliği açısından çok güzel olduğunu dile getiren Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, "Antalya’da tahmini 550-600 balık türü bulunuyor. Bir balık türünü daha bildireceğiz. Biliyorsunuz Kızıldeniz orjinli 64 balığı daha Antalya’da görüntülemiştik. " dedi.

Prof.Dr. Gökoğlu, gerekli bildirim ve incelemelerin ardından balığıKepez Belediyesinin şehir müzesinde sergileyeceklerini bildirdi.