0553 313 94 23

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya’da oltaya takıldı

Atlantik Okyanusu’nda yaşayan Pisodonophis semicinctus(eğerli yılan balığı) yılan balığı türü Antalya’da gece avında 60 metre derinlikte amatör balıkçıların oltasına takıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:38
Atlas Okyanusunu geçti, Antalya’da oltaya takıldı

Atlantik Okyanusu’nda yaşayan Pisodonophis semicinctus(eğerli yılan balığı) yılan balığı türü Antalya’da gece avında 60 metre derinlikte amatör balıkçıların oltasına takıldı.


Antalya Limanı açıklarına gemiyle gece kolyoz balığı avlamaya giden amatör balıkçıların oltasına 60 metre derinlikten bir yılan balığı türü yakalandı. Balığı güverteye çeken balıkçılar büyük korku yaşadı. Başına basılarak öldürülen balık daha sonra incelenmesi için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’na verildi.


Prof. Dr. Gökoğlu, balıkçıların, görüntüsü ve renkleri nedeniyle farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığı balığın, Antalya’da ilk kez görülen "pisodonophis semicinctus" türü olduğunu belirlediklerini kaydetti.


Eğerli yılan balığının, Antalya Limanı açıklarındaki gece avında yaklaşık 60 metre derinlikte yakalandığını belirten Prof.Dr. Gökoğlu, balıkçıların, "zehirli olabilir" düşüncesiyle kafasını ezerek öldürdüğünü aktardı.


"Üzüldüm"


Balığın Türkiye kıyılarında daha önce sadece İskenderun Körfezi’nde yakalandığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, “ Atlantik okyanusu orjinli bir balık. Bilimsel dünyaya Antalya’da da yakalandığını bildirdik. Akdeniz’de nadir görülen türlerinden biridir. İnsana herhangi bir zararı yoktur, balıkçılar korkup öldürdüğü için üzüldüm. Üstündeki siyah benekler eğeri andırdığı için eğerli yılan balığı diye geçiyor. Eti yenebilir. Zeminde yaşayan bir balık. Kendini çamura gömüp burnunu dışarıda bırakarak yaşayan bir tür. Karanlıkta aktif olurlar.Bize gelen yılan balığı 86 santimetre ve 570 gram ağırlığındaydı." diye konuştu.


Bu balıkların Antalya’da bulunmasının deniz ekosisteminin çeşitliliği açısından çok güzel olduğunu dile getiren Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, "Antalya’da tahmini 550-600 balık türü bulunuyor. Bir balık türünü daha bildireceğiz. Biliyorsunuz Kızıldeniz orjinli 64 balığı daha Antalya’da görüntülemiştik. " dedi.


Prof.Dr. Gökoğlu, gerekli bildirim ve incelemelerin ardından balığıKepez Belediyesinin şehir müzesinde sergileyeceklerini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:38
  1. sergi
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar diledi
    1. Vali Yıldırım, BİK Müdürüne başarılar..
    2. Rektör Şahin: “Hain hesaplar içinde..
    3. Bomba iddia! Arda Turan, Galatasaray..
    4. Afyonkarahisar’da trafik kazası, 4..
    5. Tekstil ikinci çeyrekte toparlanıyor
    6. Uyuşturucu ticaretine tutuklama
    7. Ölümlü kazaya karışan tır şoförüne 8..
    8. Mazıdağı’nda elektrik kesintisi..
    9. Yarım asırlık birikimi..
    10. Selçuk’ta ‘İran Basınında 15 Temmuz’..
    11. Osmaniyeli sporcular Avrupa’da..
    12. 49 ayrı dosyadan aranan cezaevi..
    13. Vali, Emet’te muhtarlarla bir araya..
    14. Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat..
    15. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    16. Yunanistan'dan darbeci Guaido'ya tam..
    17. Artuklu’ya bağlı 31 mahallede elektrik..
    18. Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Telefon dolandırıcılığı yapan şüpheli..
    20. "Şehir hastanelerini sevklerin..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı..
    22. Başsavcılıktan "15 Temmuz Demokrasi ve..
    23. Yıldız futbolcunun menajeri Fenerbahçe..
    24. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    25. Nevşehir’de kardeş kavgası: 1 yaralı
    26. Peter Crouch futbolu bıraktı
    27. Çin'den ABD'ye Tayvan tepkisi
    28. Oğlunu döverek öldüren babaya ilk..
    29. Birini yere sermeseydim muhtemelen..
    30. Körfez, 15 Temmuz nöbetine hazır
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!