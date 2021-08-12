Atlas Hibrit’le online ve yüz yüze eğitimi birleştirdi

Üniversite, ‘Atlas Hibrit’le proje tabanlı, tematik, öğrenci merkezli eğitim sistemini benimsedi.

Dijital ikiz oluşturulacak

Atlas Üniversitesi, pandemi döneminde akademisyenlerine ve öğrencilerine dijitalleşen eğitime kolay adapte olma avantajı da sundu. ‘Atlas Twin’ projesi için de düğmeye basıldı. Proje kapsamında Vadi kampüsünde tüm alanların dijital ikizi oluşturulacak. Böylece online eğitim süreci genişletilecek, akıllı bina çözümleriyle ‘yeşil kampüs’ hedefine yaklaşılacak. Otomasyon yazılımları sayesinde akıllı bina süreci tamamlandığında öğrenciler diledikleri anda kampüsün her birimine kolayca erişebilecekler. Derslikleri dijital ortamda takip edebilecekler.

Gençlere sorumluluk düşüyor

Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, şunları söyledi: “Nitelikli, bilimsel altyapısı güçlü gerçek bir üniversite kurmayı hayal ediyorduk. Medicine Hastanesi’nde de bu hayali gerçekleştirmek için adımlar attık. Yıllar içerisinde çok sayıda öğrenciye staj olanağı sağlayarak özellikle tıp ve sağlık eğitiminin bir parçası olduk. Gençlerce ismi konulan bu üniversitenin gelecekte de yine onlar tarafından gururla taşınmasını, büyütülmesini, geliştirilmesini hayal ediyor ve diliyorum.”

11 Lisans programı

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 11’i lisans 10’u önlisans olmak üzere 21 programda bin öğrenciyle ilk yılını tamamladı. Üniversite, 60 ünitelik diş hastanesi ve 600 yataklı fakülte hastanesi yatırımının hayata geçirmek için kolları sıvıyor. Teknoloji yatırımları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Mesleki eğitime destek

Bu yıl meslek lisesi mezunlarına özel destek bursları vereceklerine işaret eden Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, şöyle konuştu: “Günümüzde işverenler, nitelikli ara elemana ihtiyaç duymaktadır. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) verilerine göre nitelikli ara eleman ihtiyacı bir milyonun üzerindedir. Bu ihtiyacın en büyük kısmı sağlık ve otomotiv sektöründe gözlenmektedir. İnşaat ve tekstil sektöründeki nitelikli ara eleman gereksinimi 10 bin civarındayken sağlık sektörüne geçiş yapıldığında bu rakamın 50-60 bin bandına dayandığı görülmektedir. Biz de bu hakikatten yola koyuluyor; mesleki beceriyi, birikimi ve ihtisaslaşmayı önemsiyor ve destekliyoruz.”