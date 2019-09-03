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Atlar, omurilik felçlileri için koşacak

03 Eylül 2019 Salı 19:05
Atlar, omurilik felçlileri için koşacak


İSTANBUL (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü koşusuyla dikkatleri omurilik felcine çekecek.

TJK'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile daha önce Engelliler Haftası başta olmak üzere birçok kez iş birliği yapan Türkiye Jokey Kulübü, ilk kez düzenlenecek Omurilik Felçlileri Günü Koşusu ile bu farkındalığa destek verecek. 4 Eylül Çarşamba günü atlar, halkın dikkatini omurilik felcine çekmek için koşacak." denildi.

Veliefendi Hipodromu'ndaki etkinlikte ayrıca engellilerin yaptığı yağlı boya tablolar sergilenecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:05
  1. TJK
  2. Türkiye Jokey Kulübü
  3. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

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