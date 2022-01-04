Atipik depresyon nedir, belirtileri nelerdir?

Atipik tam olarak Türkçe manasıyla alışılmışın dışında, tipik olmayan manasına geliyor. İlk kez 1959 yılında West ve Dally tarafından ortaya atılan Atipik depresyon kavramı, temelde büyük riskler taşıyan major depresyonun bir alt dalı. Bu da onun aslında kişi için ne kadar tehlikeli olduğunun bir diğer kanıtı

Atipik depresyon nedir?

Gülümseyen depresyon(Atipik depresyon), kişinin içinde fırtınalar kopmasına rağmen dışarıya karşı mutlu görünme çabasıdır. Moral bozukluğu yaşayan veya yapılan şeyden zevk almayan kişi, dışarıya karşı bu durumu belli etmez.

Atipik depresyon belirtileri

Atipik depresyonda olan kişilerde ani duygu değişimlerinin yanı sıra; iştahın önemli ölçüde artması, ani kilo alma, aşırı uyuma, kollarda ve bacaklarda ağırlık hissi, reddedilme ve eleştirilme korkusu en sık görülen belirtilerdir.

Atipik depresyon nasıl anlaşılır?

Atipik depresyonun belirtileri arasında kilo artışı, artmış iştah, aşırı uyuma, kol ve bacaklarda ağırlık hissi (kurşun boru benzeri), reddedilmeye karşı hassaslık, alınganlık vardır. Atipik depresyon bazı terapi ve ilaçlara diğerlerinden daha iyi cevap verir.

Depresyon çeşitleri

-Major depresyon nedir?

Major depresyon ayrıca major depresif bozukluk, klasik depresyon veya unipolar depresyon olarak da bilinir.

-Kalıcı depresif bozukluk (ayrıca distimi de denir)

-Doğum sonrası depresyon (Perinatal depresyon)

-Psikotik depresyon.

-Mevsimsel afektif bozukluk.