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Gündem Atını ölüme sürdü! İkisi de boğuldu
Gündem

Atını ölüme sürdü! İkisi de boğuldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Atını ölüme sürdü! İkisi de boğuldu

Eskişehir Tepebaşı'nda atıyla birlikte girdiği gölette kaybolan 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karacaoğlu’nun atının da boğulduğu öğrenildi.

Eskişehir’de bir araç kiralama şirketinde yönetici olan Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki Keskin göletine gitti. Atıyla birlikte gölete giren Karacaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Karacaoğlu’nun suda kaybolduğunu görün çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Karacaoğlu, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Enis Yasin Karacaoğlu’nun birlikte gölete girdiği atının da suda boğulduğu belirlendi.

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