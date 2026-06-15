Beyin sisi neden olur? İşte belirtileri ve etkili öneriler
Beyin sisi, son yıllarda giderek daha fazla kişinin karşılaştığı dikkat ve odaklanma sorunları arasında öne çıkıyor. Hastalık olarak kabul edilmese de uykusuzluk, stres, sağlıksız beslenme ve bazı vitamin eksiklikleriyle ilişkilendirilen bu durum; unutkanlık, konsantrasyon kaybı ve zihinsel yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, yaşam tarzında yapılacak düzenlemeler ve gerekli durumlarda profesyonel destekle beyin sisinin kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.