Beyin sisi neden olur? İşte belirtileri ve etkili öneriler

TIBBİ DESTEK VE DOĞRU TEŞHİS SÜRECİ Eğer yaşadığınız zihinsel bulanıklık birkaç haftadan uzun sürüyorsa ve hayatınızı aksatıyorsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. İlk aşamada bir iç hastalıkları (dahiliye) uzmanına giderek geniş kapsamlı kan ve hormon tahlilleri yaptırmak en doğru adımdır. Eğer fiziksel bir eksiklik bulunamazsa bilişsel testler ve ileri tetkikler için bir nöroloji uzmanından destek alınmalıdır. Altta yatan asıl neden bulunmadan kulaktan dolma takviyeler kullanmak durumu daha da karmaşık hale getirebilir. Doğru teşhis, zihinsel netliğinize yeniden kavuşmanız için atacağınız en güvenli ve en profesyonel adımdır.