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Vietnamlılar MUGEM'i işaret etti: Türkiye bunu yaptığı an Rus hegemonyasını ortadan kaldıracak Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası... Din öğretmeni eşini katleden şahıs tutuklandı! Tayin kavgası cinayetle bitti Yaz sezonuna yeni rota! Antalya’dan Avrupa’ya bir kapı daha açıldı! Krater gölleriyle büyülüyor Nemrut Kalderası 'Milli Park' olmayı bekliyor Yeşil, siyah, beyaz çay: Hangi çay nasıl tüketilmelidir? En son yapılan eşi benzeri görülmemiş araştırma
#1
Foto - Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası...

Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, Başkan Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncusu adına talepte bulundu. Dursun Özbek ise Icardi kanadından gelen talep karşısında sinirlendi. İşte detaylar...

#2
Foto - Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası...

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil. Deneyimli forvet, sarı-kırmızılıların yaklaşık 5 milyon euro ve 1+1 yıllık teklifine yanıt vermemişti.

#3
Foto - Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası...

Icardi'nin menajeri Elip Pino, Başkan Dursun Özbek ile yaptığı son görüşmede yeni bir talepte bulundu. Türkiye Gazetesi'ne göre Pino, başkandan oynama garantisi istedi. Dursun Özbek ise bu talebe sinirlendi.

#4
Foto - Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası...

Haberde Dursun Özbek'in Icardi kanadından gelen isteğe "Burası Galatasaray! Ne senin ne de benim istediğim olur, Galatasaray'ın istediği olur! Ben başkan olarak hocama 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diye bir cümle kuramam" cevabını verdi.

#5
Foto - Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası...

An itibarıyla tatilde olan ve teklifleri değerlendiren Icardi'nin durumuna göre Galatasaray'da ikinci forvet transferi netlik kazanacak.

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