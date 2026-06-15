Haberde Dursun Özbek'in Icardi kanadından gelen isteğe "Burası Galatasaray! Ne senin ne de benim istediğim olur, Galatasaray'ın istediği olur! Ben başkan olarak hocama 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diye bir cümle kuramam" cevabını verdi.