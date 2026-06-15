Icardi'nin isteği karşısında Dursun Özbek çılgına döndü! 5 milyon euro sonrası...
Galatasaray'da Icardi'nin geleceği bir türlü netleşmiyor...
Galatasaray'da Icardi'nin geleceği bir türlü netleşmiyor...
Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, Başkan Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi ve oyuncusu adına talepte bulundu. Dursun Özbek ise Icardi kanadından gelen talep karşısında sinirlendi. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil. Deneyimli forvet, sarı-kırmızılıların yaklaşık 5 milyon euro ve 1+1 yıllık teklifine yanıt vermemişti.
Icardi'nin menajeri Elip Pino, Başkan Dursun Özbek ile yaptığı son görüşmede yeni bir talepte bulundu. Türkiye Gazetesi'ne göre Pino, başkandan oynama garantisi istedi. Dursun Özbek ise bu talebe sinirlendi.
Haberde Dursun Özbek'in Icardi kanadından gelen isteğe "Burası Galatasaray! Ne senin ne de benim istediğim olur, Galatasaray'ın istediği olur! Ben başkan olarak hocama 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diye bir cümle kuramam" cevabını verdi.
An itibarıyla tatilde olan ve teklifleri değerlendiren Icardi'nin durumuna göre Galatasaray'da ikinci forvet transferi netlik kazanacak.
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