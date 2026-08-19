  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrailli Bakan'ın “Filistin” sözleri Yahudileri de isyan ettirdi: Son derece utanç verici! Milas’taki feci kazada ölü sayısı arttı! Bir acı haber de polis memurundan ABD İsrail'in saldırısını kınadı ama... İsrail’den Türkiye’ye açık tehdit! Türk askerini hedef gösterdiler İsrail Müslüman esirler için infaz tesisi kuruyor! ABD'den Körfez kararı! 19 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 19 Ağustos 2019: A. Halûk Dursun'un vefatı (Yazar/Devlet Adamı) Siyonistler ateşkese aldırmadı! Hava saldırısı düzenlediler İletişim Başkanlığından İsrail’e sert tepki! İzin vermeyeceğiz
Spor Atınç Nukan’ın yeni adresi belli oldu
Spor

Atınç Nukan’ın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Atınç Nukan’ın yeni adresi belli oldu

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, son olarak Bandırmaspor forması giyen savunma oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, deneyimli savunma oyuncusu Atınç Nukan ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerine Beşiktaş’ta başlayan ve A takımda oynayan Atınç, sonrasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de forma giydi. Göztepe formasıyla ülkemize geri dönüp 5 sezon İzmir ekibinde oynayan Atınç Nukan, son 2 sezon Bandırmaspor’da 74 maçta 6 gol 3 asistlik katkı sağladı. 1 kez A Milli Takım formasını terleten oyuncumuz, Beşiktaş ile 1 Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Atınç Nukan’a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Karagümrük’ten süper transfer atağı! Yunan yıldız Manolis Siopis ve Muhammed Emin Sarıkaya imzayı attı!
Karagümrük’ten süper transfer atağı! Yunan yıldız Manolis Siopis ve Muhammed Emin Sarıkaya imzayı attı!

Spor

Karagümrük’ten süper transfer atağı! Yunan yıldız Manolis Siopis ve Muhammed Emin Sarıkaya imzayı attı!

Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi
Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi

Spor

Al-Hilal’den Avrupa’da ses getirecek transfer hedefi

Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!
Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!

Spor

Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!

Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!
Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!

Spor

Beşiktaş'tan dev hamle! Yeni transfer kadroya dahil edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23