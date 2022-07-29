Atınç Nukan kimdir, nereli kaç yaşında? Atınç Nukan hangi takımlarda oynadı? Atınç Nukan, 20 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Defans mevkiinde forma giyen Türk millî solak futbolcudur. Türkiye millî takımı forması giymektedir. Atınç Nukan, futbola 2004'te Küçükçekmecespor'da başladı. Burada geçirdiği 2 başarılı sezonun ardından Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve 2006 yılında 13 yaşındayken Beşiktaş'a transfer oldu.

Atınç Nukan hangi takımlarda oynadı?

2007-2008 sezonunda 15 yaş altı takımında forma giydi. 2008-2009 sezonunda 18 yaş altı takımı ile Süper Gençler Ligi'nde görev aldı. 2009-2010 Sezonunda Beşiktaş A2 takımına yükseldi. 2009-10 sezonunda 18 yaş altı takımının maçlarında görev alırken sezonun büyük bölümünde A2 Takımı maçlarında oynadı.

Mustafa Denizli’nin sağlık sebeplerinden dolayı Beşiktaş'tan ayrılmasından sonra takımın başına Alman teknik direktör Bernd Schuster geçti. Schuster döneminde forma şansı bulamayan Atınç, Schuster'in 3 Mart 2011 tarihindeki istifası sonrasında Tayfur Havutçu tarafından tekrar A takım kadrosuna çağrıldı. 3 Mart 2011 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekmeyi başardı ve kadroda daha sık yer bulmaya başladı.

2010-11 Süper Lig sezonunun 33. haftasında İnönü Stadyumu’nda oynanan Eskişehirspor ve 34. haftasında oynanan Gaziantepspor karşılaşmalarına ilk 11'de başladı. 2012-13 sezonu başında teknik direktör Samet Aybaba tarafından Ricardo Quaresma, Burak Kaplan, Tanju Kayhan ile birlikte kadro dışı bırakıldı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışması yasaklandı. Ardından 2012'nin aralık ayında affedilerek A takım ile antrenmanlara başladı. Sezon sonuna doğru tekrar A2 Takımı'nda forma giymeye başladı. 33 yaşındaki stoper Julien Escudé’nin transfer edilmesinin ardından forma şansı bulamadı.

2013-14 sezonu öncesinde takımın başına gelen Slaven Bilic tarafından eksiklerini gidermek için kiraya verilmesine karar verildi ve 6 Eylül 2013 tarihinde 2. Lig ekiplerinden Çanakkale Dardanel'e bir yıllığına kiralandı. 2014-15 sezonu öncesi Slaven Bilic tarafından sezon öncesi kampına dahil edildi. Sezon öncesi oynanan hazırlık karşılaşmalarının tamamında forma giydi. 2 Temmuz 2015 tarihinde €5 milyon karşılığında resmen RB Leipzig'e transfer oldu ve takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken sakatlanan Atınç Nukan, son 2 sezonunu futbol oynayamadan geçirdikten sonra 2019-20 sezonu öncesinde RB Leipzig'den Göztepe transfer oldu ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye U-16 takımının Avustralya U-16 takımı ile oynadığı iki hazırlık maçı kadrosuna çağrıldı. İlk maçta süre alamadıktan sonra 26 Nisan 2009 tarihinde oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve ilk kez millî formayı giydi. Bu sezon itibarıyla Türkiye U-18 ve Türkiye U-19 takımlarında forma giymeye başladı.

6 Kasım 2015 tarihinde Fatih Terim tarafından açıklanan Türkiye millî futbol takımı aday kadrosunda yer aldı. Türkiye'nin 13 Kasım 2015'te Katar millî takımı ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de yer aldı ve kariyerinde ilk kez Türkiye millî takımı forması giydi.