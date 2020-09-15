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Gündem Atina'ya soğuk duş! Yunanistan o adalardaki egemenliğini kaybedebilir
Gündem

Atina'ya soğuk duş! Yunanistan o adalardaki egemenliğini kaybedebilir

Doğu Akdeniz'de Fransa'nın desteğini alarak savaş çığırtkanlığı yapan Yunanistan, yapılan anlaşmaları hiçe sayarak gayriaskerî statüsündeki adaları silahlandırıyor. Uzmanlar ise Atina'nın bu adımı sonrası Ege'de silahlandırılan adaların Yunanistan egemenliğinden çıkabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:21:00 -
Atina'ya soğuk duş! Yunanistan o adalardaki egemenliğini kaybedebilir

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı ve meşru hamlelerine karşı aradığı desteği Fransa'da bulan Yunanistan, gerilimi artıracak adımlar atmaya devam ediyor.

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Atina yönetimi, askerden arındırılması gereken adaları silahlandırmaya başlayarak bölgede savaş çanlarını çalmaya başladı.

23 adadan 18'ine askeri yığınak yapıldı

1923 yılındaki Lozan Anlaşması'nın 4'üncü ve 14'üncü maddeleri ve 1947'deki Paris Barış Konferansı kararlarının 14'üncü maddesine aykırı davranan Atina yönetimi, Ege Denizi'nde bulunan 23 adadan 18'ine askeri yığınak yaptı. Hukukçular ve uzmanlar ise bu durum nedeniyle Yunanistan bu adaları boşaltmazsa egemenliğini kaybedecek.

"Türkiye'ye operasyon için jet üssü inşa ediliyor"

Cephaneliğe çevrilen adalarda 6 kara üssü, 2 deniz üssü ve iki helikopter üssünün bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik olası jet harekatı için Limni, Midilli, İstanköy ve Rodos adalarına da askerî havaalanları inşa ettiği ileri sürülüyor.

"Yunanistan'ın egemenliği tanınmayacak"

Ege'deki adalara asker ve silah yığan Yunanistan, hem Lozan, hem Paris anlaşması hem de uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Adaların Yunanistan'a gayriaskerî statüdeki kalması şartıyla verildiğine dikkat çeken uzmanlar, Atina yönetiminin buraları silahtan ve askerden arındırmaması hâlinde, egemenliğinin tanınmayacağının altını çiziyor.

Atina yönetiminin hukuksuz hamlelerine karşı Türkiye'nin öncelikle Yunanistan'a nota vermesi gerektiğini belirten uzmanlar, Türkiye'nin adaların egemenliğini tanımayacağını vurgulaması, sorunu Birleşmiş Milletler'e (BM) taşıması ve NATO'da tartışmaya açması gerektiğini belirtiyor.

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Yorumlar

cengiz

şu dönemde nota vermek yunanı iyice çıldırtacaktır daha aptalca şeyler yapacaktır ve sonuçta o adalar bizim olacak.yunan çoğu fırtına obüslerinin menzilinde olan yerlere askeri uçak pisti yaparak zaten ne kadar akıllı olduğunu göstermiştir :) daha şimdi den hangi adaya yerleşsem diye planlar yapmaya başladım ve kesinlikle bakımlı müstakil bir ev düşünüyorum
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