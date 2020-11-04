Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atina Camii 2 Kasım 2020 itibarıyla açıldı, dini alanlara yönelik Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde mesafe ve sağlık önlemleri uygulanıyor." ifadesi kullanıldı.

Günde beş defa namaz kıldığı belirtilen camide güvenlik, temizlik, koruma ve diğer hizmetler için gerekli tüm düzenlemelerin sona erdiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başka bir tarihte resmi olarak açıldığı belirtilen caminin, cemaatin salgın koşulları nedeniyle günlük namazlarda 9 kişi ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Caminin ilk imamı, 49 yaşındaki Fas asıllı Yunan vatandaşı Muhammed Zaki idi.

Yunanistan Diyanet İşleri Genel Sekreteri George Kalaitzis yaptığı açıklamada, "Ardı ardına gelen hükümetlerin 2006 yılından bu yana yürüttüğü uzun çabalar tamamlandı. Yunanistan, ülke içinde ve dışında demokrasi ve din özgürlüğü konusunda net bir mesaj verdi." Dedi.

Votanikos ilçesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir kampüste tamamlanan inşaat, Yunanistan Parlamentosu'nun Ağustos 2016'da aldığı kararın ardından dört kişilik bir konsorsiyum tarafından üstlenildi.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde ve 350 kişi kapasiteli olan caminin minaresi bulunmuyor.

Caminin avlusunda oyun parkı ve çeşme de bulunmaktadır. 887.000 Euro'luk bir bütçe ile inşa edilen Atina Camisi'nin yapımına ilk olarak 2006 yılında karar verildi, ancak bürokratik süreçlerin uzaması, yasal engeller ve uzaktan gelen tepkiler nedeniyle 10 yıldan fazla bir süre inşaata başlanamadı.

Caminin idaresi, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığından iki hükümet yetkilisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hâkimi ve Müslüman cemaatlerin iki temsilcisinden oluşan 7 üyeli bir kurula devredilecek.