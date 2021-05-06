  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Atina’da memurlar ve işçiler hükümete karşı ayaklandı
Fahrettin Altun: Yeniden faaliyete geçiyor
İngilizlerden UEFA'ya skandal Şampiyonlar Ligi başvurusu!
TOGG bu sözlerle duyurdu! Dikkat dolandırılmayın
Dünya Atina’da memurlar ve işçiler hükümete karşı ayaklandı
Dünya

Atina’da memurlar ve işçiler hükümete karşı ayaklandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, memur ve işçiler çalışma koşulları ile hükümetin iş politikasını protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:33:00 -
Atina’da memurlar ve işçiler hükümete karşı ayaklandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Paskalya Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Mayıs İşçi Bayramı gösterilerinde, memur ve işçiler çalışma koşulları ile hükümetin iş politikasını protesto etti.

Yunanistan'da Ortodoksların Paskalya Bayramı nedeniyle ertelenen 1 Mayıs kutlamaları bugün yapıldı.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Atina İşçi Merkezinin (EKA) çağrısıyla şehrin çeşitli yerlerinde toplanan binlerce kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

ADEDY'nin düzenlediği eylemde, ellerinde "Orta Çağ iş koşullarına hayır", "8 saatlik mesaiden ellerinizi çekin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin hazırladığı yeni iş yasa tasarısını protesto etti.

Öte yandan PAME'nin düzenlediği yürüyüş sırasında Atina Üniversitesi önünde yüzleri maskeli sol gruplarla güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Güvenlik güçlerine molotofkokteylleri fırlatan gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olayda bir kadın polisin yaralandığı bildirildi.

Yunan medyasındaki haberlere göre, hükümetin ileriki günlerde parlamentoya getirmeyi planladığı iş koşullarıyla ilgili yeni yasa tasarısı, bireysel iş sözleşmelerinde 8 saatlik mesai süresinin uzatılmasını ve hafta sonlarında da çalışılmasını öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem
Medya

Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem

TRT’nin zirve dizisi Teşkilat’ta bu bölümde Türk yapımı olan elektronik harp sistemi Koral sistemleri sınıra gönderiliyor.
ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı
Dünya

ABD’ye F-35 şoku! Üç ülke anlaştı

ABD'nin geliştirdiği F-35 savaş uçaklarında ortaya çıkan hatalar birçok ülkenin kafasını karıştırıyor. Bu yüzden Almanya, Fransa ve İspanya,..
Ölüm aylığı için yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi? Ölüm aylığı yeni bağlananlara ikramiye var mı?
Ekonomi

Ölüm aylığı için yeni başvuranlar ikramiye alabilecek mi? Ölüm aylığı yeni bağlananlara ikramiye var mı?

Bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltilmesinden sonra gözler bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağın çevr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay