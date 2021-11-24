Atın bunları Meclis’ten!

Resul Ekrem Şahan Ankara

HDP’nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç’a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’e ait 1’er dokunulmazlık dosyası TBMM’ye ulaştı. 13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Gazi Meclis'e yakışmıyor!

Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, şunları dile getirdi: “Biz HDP’lilere bir haksızlık yapılsın demiyoruz. Ama dünyanın hiçbir meclisinde kendi ülkesinin birliğini, bütünlüğüne kast eden teröristlerle kol kola gezen, teröristleri dağlarda gidip ziyaret eden milletvekili sıfatıyla dolaşan insanlarının TBMM’de bulunmaması lazım. Kaldı ki bizim meclisimizi diğer meclislerden ayıran özelliği gazi olmasıdır. Biz bu mecliste şehitlerimize, gazilerimize kurşun sıkanlarla aralarına mesafe koymayan ve kendileri ile aynı safta olduğunu açık bir şekilde ifade eden, suçları da kanunla sabitleşmiş olan kişilerin yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Terörist kadar canımızı acıtıyor

Sözen, sözlerine şöyle devam etti: “TBMM’ye gönderilme sebebi bu kişilerin yargılandığı davalarda teröre yardım yataklıktan ve çeşitli suçlardan mahkûm olmuşlardır. Suçları sabit olan kişilerin TBMM’de bulunmalarını asla kabul etmiyoruz. Bu şehit ve gazilerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. Devletimiz bu katilleri TBMM’den atmanın bir yolunu muhakkak bulmalıdır. Bizim vergilerimizle maaş almaları, bu ülke için can veren şehit ve gazi ailelerinin yararlanmadığı haklardan yararlanan, kendileri ve çocukları lüks hayat sürdüren bu kişilerin bu haklardan yararlanmaması ve TBMM’de terör estirmemeleri için TBMM’ye sesleniyoruz. Bu kravatlı teröristleri gazi meclisimizden atın. Çünkü bunların o yüce meclis çatısı altında sarf ettiği sözler, dağdaki teröristlerin bize sıktığı kurşunlar kadar canımızı acıtıyor.”