Atın bu Siyonist’i ülkemden! İçerik çekmek için çocuklarını öldürüyorlar

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. İnsanları canlı canlı yakan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.

Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri

Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı.

'Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar'

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:

Geçmişte de benzer ifadeler kullandı

Kohen'in, geçtiğimzi dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

Kohen'in söz konusu skandal çıkışı infiale neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı Kohen'e Filistinli anne babaları suçlayan iftiraları nedeniyle tepki gösterdi.

Kohen'in söz konusu skandal çıkışı tvnet'te ekranlara gelen Siyaseten programında ele alındı.

'İnsanlığınız varsa kitaplarını satıştan çekersiniz'

Katil İsrail'e arka çıkan söylemlerde bulunan Kohen'i sert sözlerle eleştiren Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, "Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Bugünden itibaren Azra Kohen'le ilgili sorunum var benim. Niye çünkü Siyonist olduğu ortaya çıktı. Bugünden itibaren Everest Yayınları'na baskı yapacağım. 'Şu kadarcık insanlığınız varsa yarın bütün kitaplarını satıştan çekersiniz' diye. Yarından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına 'eğer bir kere daha bu kadını herhangi bir etkinliğinizde görürsem sizin kim olduğunuza bakmadan feryadı figan koparacağım' diye yarın söyleyeceğim." dedi. Kılıçarslan, Gazeteci Ersin Çelik'in, "Vatandaşlıktan çıkarılması gerekmiyor mu?" söylemlerine de, "Tabi ki de gerekiyor." ifadeleriyle destek verdi.

Vicdan sahibi insanlar, iletişim ve ekonomi üzerine eğitim alıp, kendisini psikolog olarak lanse eden tartışmalı yazar Azra Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları'na da tepki gösterdi.

Yayınevi, gelen tepkilerin ardından Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı.

Yayınevi, son beş gönderisini yoruma kapatsa da onlarca vatandaş yorum yapabildikleri ilk içeriğin altına yorum yaparak hem Azra Kohen'e tepki gösterdi hem de Everest'in derhal Kohen ile iş birliğini bitirmesi ve kitaplarını toplatması çağrısında bulundu.

Katliama kılıf uydurmaya devam ediyor

Azra Kohen son yayınladığı video ile daha fazla skandala imza atarak siyonist ve soykırım seviciliğini bir üst boyuta taşıdı. Çocukların, içerik çekmek için Filistinliler tarafından kurban edildiği yalanını söyleyen Kohen, "Video çekebilmek için çocuklar istismar ediliyor" dedi.

Siyonist Kohen, "Biz paylaşalım diye çocuklar öldürülüyor" açıklamasını yaptı.