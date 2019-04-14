Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı | Atilla Taş kimdir?

FETÖ'nün medya yapılanması davasında hapis yatan Atill Taş, henüz kesinleşmeyen sonuçlara rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden ve bir dönem FETÖ kanalarının müdavimi olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden cilaladı. Peki, Atilla Taş kimdir?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması davasında hapis yatan ve bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverilen Atilla Taş, henüz YSK'nın kesin sonuçları açıkamamasına rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan eden ve bir dönem FETÖ kanallarının müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyada yaptığı paylaşımla parlattı.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlaran Taş, ”Yemin ederim partizanlık yapmıyorum! Ama siz de Ekrem İmamoğlu’na bakınca abinizi, kardeşinizi ailenizden birini, sizi satmayacak, yarı yolda bırakmayacak bir adamı görmüyor musunuz?” ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu'nu cilaladı.

Atilla Taş 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukken annesi Almanya'ya gittiği için anneannesi tarafından yetiştirildi.

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Davutpaşa'da tamamladı.

Manisa ve Hakkari'de askerlik vazifesini tamamladıktan sonra şarkıcı olmak için İstanbul'a döndü.

Burada Erol Köse ile tanıştıktan sonra, Köse'nin yapım şirketinden ilk albümü olan 'Kırmızılım'ı piyasaya sürdü. Bu albümdeki "Hamçökelek" şarkısı, onun ünlenmesini sağladı.

2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu.

2015 senesinin Nisan ayında Meydan Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. Terörist elebaşı Gülen'e yakın olan gazete, 2016 Darbe Girişimi'nden 5 gün sonra kapatıldı.

Twitter üzerinden AK Parti Hükûmeti ve AK Parti seçmenine yaptığı hakaretler ve FETÖ'ye verdiği destekler neticesinde 31 Ağustos'ta, FETÖ'nün 'medya yapılanması'nda yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da göz altına alındı ve 3 Eylül'de "örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı.

Cezaevindeyken Meltem Güler ile evlendi.

2017 senesinin Ekim ayında tahliye edilen Taş, "1 milyon 700 bin takipçim var. Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükûmeti seviyoruz. Sonuçta hükümette bizim" dedi.