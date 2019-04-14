0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı | Atilla Taş kimdir?

FETÖ'nün medya yapılanması davasında hapis yatan Atill Taş, henüz kesinleşmeyen sonuçlara rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden ve bir dönem FETÖ kanalarının müdavimi olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden cilaladı. Peki, Atilla Taş kimdir?

14 Nisan 2019 Pazar 17:01
Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı | Atilla Taş kimdir?

FETÖ'nün medya yapılanması davasında hapis yatan Atill Taş, henüz kesinleşmeyen sonuçlara rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden ve bir dönem FETÖ kanalarının müdavimi olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden cilaladı. Peki, Atilla Taş kimdir?

Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanması davasında hapis yatan  ve bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak salıverilen Atilla Taş,  henüz YSK'nın kesin sonuçları açıkamamasına rağmen kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan eden ve bir dönem FETÖ kanallarının müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyada yaptığı paylaşımla parlattı.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlaran Taş, ”Yemin ederim partizanlık yapmıyorum! Ama siz de Ekrem İmamoğlu’na bakınca abinizi, kardeşinizi ailenizden birini, sizi satmayacak, yarı yolda bırakmayacak bir adamı görmüyor musunuz?” ifadelerini kullanarak Ekrem İmamoğlu'nu cilaladı.

Atilla Taş kimdir?

Atilla Taş 4 Şubat 1975 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Çocukken annesi Almanya'ya gittiği için anneannesi tarafından yetiştirildi. 

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Davutpaşa'da tamamladı. 

Manisa ve Hakkari'de askerlik vazifesini tamamladıktan sonra şarkıcı olmak için İstanbul'a döndü.

Burada Erol Köse ile tanıştıktan sonra, Köse'nin yapım şirketinden ilk albümü olan 'Kırmızılım'ı piyasaya sürdü. Bu albümdeki "Hamçökelek" şarkısı, onun ünlenmesini sağladı. 

2010'ların başında Kanal 7'de "Taş Devri" isimli programı sundu. 

2015 senesinin Nisan ayında Meydan Gazetesi'nde köşe yazarlığına başladı. Terörist elebaşı Gülen'e yakın olan gazete, 2016 Darbe Girişimi'nden 5 gün sonra kapatıldı. 

Twitter üzerinden AK Parti Hükûmeti ve AK Parti seçmenine yaptığı hakaretler ve FETÖ'ye verdiği destekler neticesinde 31 Ağustos'ta, FETÖ'nün 'medya yapılanması'nda yer aldığı iddiasıyla Gemlik, Bursa'da göz altına alındı ve 3 Eylül'de "örgüt hiyerarşisine dahil olmaksızın örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla İstanbul'da tutuklandı. 

Cezaevindeyken Meltem Güler ile evlendi. 

2017 senesinin Ekim ayında tahliye edilen Taş, "1 milyon 700 bin takipçim var. Verdiler gazı, verdiler. En son Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükûmeti seviyoruz. Sonuçta hükümette bizim" dedi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 17:01
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Hakkari
  4. Bursa
  5. Adana
  6. Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu paylaşımı
  7. Atilla Taş
  8. Atilla Taş kimdir
  9. Atilla Taş kaç yaşında
  10. Atilla Taş nereli
  11. Atilla Taş imamoğlu
  12. Atilla Taş Ekrem İmamoğlu
  13. Atilla Taş Ekrem İmamoğlu paylaşımı
  14. Atilla Taş twitter
  15. Atilla Taş tweet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. "Milletimizin kararına saygılıyız"
    3. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 -..
    4. Uluslararası festivale 35 ülkeden..
    5. Cezaevi firarisi uyuşturucu ile..
    6. Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan TFF..
    7. Fenerbahçe-Galatasaray maçı son dakika..
    8. Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    9. Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu..
    10. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    11. Galatasaray, Kadıköy’e hareket etti
    12. Facebook, Instagram ve WhatsApp'a..
    13. Aydın MHP şehitleri unutmadı
    14. İş adamının katil zanlısı polise..
    15. Engelli çocuklarıyla alevler arasında..
    16. Ülker Stadyumu’nun kapıları açıldı
    17. İstanbul hava trafiğine sis engeli
    18. İran'da 200 milyon yıllık fosil..
    19. Kılıç: “İzah edilemeyecek kadar önemli..
    20. Başkan Aras halk ile görüşmelerine..
    21. Maçın ardından
    22. Karabükspor 127 gün sonra puanla..
    23. Bingöl’de 170 öğrenci sinema ile..
    24. Hayvan besicisi baba keneden öldü,..
    25. Tarihin sıfır noktasında bilim yeniden..
    26. Vidinlioğlu, “Geniş kapsamlı..
    27. Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru
    28. Galatasaraylı taraftarlar stada geldi
    29. Aleksander Ceferin’den TFF Başkanı..
    30. Başkan Aydın, “Halkımız, Cumhur..
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer