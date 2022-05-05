Atilla Taş, İmamoğlu'na fena giydirdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram gezisi için Doğu Karadeniz turuna çıktı. CHP'ye yakın birçok gazeteci, İmamoğlu'nun gezisini takip etti.

İmamoğlu'nun tepki çeken gezisine ham çökelek Atilla Taş bile ateş püskürdü.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından tepkisini dile getiren Atilla Taş, "Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehditin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş ayrıca, İmamoğlu'nun bin eksiğini görmezden geldiğini, bunun ise bardağı taşırdığını dile getirdi.

Taş, "O kadar seçeneksiz bırakıldık ki, önümüze kim koyulsa kurtarıcı gibi bakıyoruz, adam sanıp ... gibi ortada bırakılıyoruz!" diye yazdı.

İşte o tweetler: