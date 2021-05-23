  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Sedat Peker'le ilgili sıcak gelişme
Trabzonspor'un acı günü
Denetimden çıktıktan 2 saniye sonra kaza yaptı
Aktüel Atilla Peker neden gözaltına alındı?
Aktüel

Atilla Peker neden gözaltına alındı?

Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker gözaltına mı alındı? Atilla Peker neden gözaltına alındı? soruları Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in villasında arama yaptı. Aramalar sonrası Atilla Peker gözaltına alındı. Peki Atilla Peker neden gözaltına alındı?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 17:25:00 - 2021-05-23 17:26:45
Atilla Peker neden gözaltına alındı?

Organize suç örgütü lideri olan ve şuan Dubai'de kaçak olan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'e operasyon gerçekleştirildi. Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan adli arama izni talep edildi.

Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker’in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay