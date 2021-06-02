Atilla Peker ne ifadesi verdi?
Türkiye’yi hedef alan video paylaşımlarında bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, 9. videosunu pazar günü yayınlayacağını açıklamıştı. Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek için adliyeye gitti. Peki Atilla Peker ne ifadesi verdi? Atilla Peker hangi davada ifade verdi?
Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin olarak ortaya atılan iddialar üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmıştı. Soruşturma devam ederken, adı geçen organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, ifade vermek için avukatlarıyla Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Peker burada soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı. Atilla Peker'in savcılıktaki ifade işlemleri devam ettiği öğrenildi.