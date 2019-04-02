Atilla Konuk anıldı
Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için anma töreni düzenlendi.02 Nisan 2019 Salı 16:06
Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için anma töreni düzenlendi.
31 Mart 2009 tarihinde vefat eden Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk, Andızlı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine eşi Aysel Konuk, kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu, Antalyaspor’un temsilcileri, yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum Atilla Vehbi Konuk’un eşi Aysel Konuk’un kısa bir konuşma yaptığı anma töreni, okunan dua ile sona erdi.
YORUM YAZ