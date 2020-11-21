Atılım Üniversitesi yüz yüze sınavları iptal mi?

Son haftalarda artan koronavirüs salgını nedeniyle yeniden hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi akşamı saat 20:00’de başlayacak. Hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İkinci bir karara kadar hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu şeklide devam edecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere pek çok yeni kısıtlamalar yeniden başlanılırken İnternet haber'de yer alan habere gröe, Atılım Üniversitesi aldığı bir kararla hafta sonları yapılacak sınavların yüz yüze yapılacağını duyurması tartışmalara neden oldu.

Atılım Üniversitesi sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Atılım Üniversitesi öğrencileri, koronavirüs vakalarındaki artışa ve okulda yayılan pozitif vakalara rağmen üniversitenin sınavların yüz yüze yapılmasına yönelik karar alması büyük tepkiye neden oldu. Hükümetin, pandemiyle mücadele kapsamında 20 yaş altı için aldığı kısıtlama kararına rağmen üniversite yönetiminin özel izinle kampüs içerisinde yüz yüze sınav kararı aldığını iddia eden öğrenciler, üniversite yönetiminin öğrenci sağlığını hiçe saydığını iddia etti.

Öte yandan Atılım Üniversitesi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.