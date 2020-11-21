  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Atılım Üniversitesi yüz yüze sınavları iptal mi?
Eğitim

Atılım Üniversitesi yüz yüze sınavları iptal mi?

Atılım Üniversitesi sınavları yüz yüzü yapma kararı almıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere yeni kısıtlamalara gidilirken, Atılım Üniversitesi sınavları yüz yüze yapacağız olması tepkileri de beraberinde getirmişti. Peki Atılım Üniversitesi yüz yüze sınavları iptal mi? Atılım Üniversitesi sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 08:45:00 - 2020-11-21 08:46:56
Atılım Üniversitesi yüz yüze sınavları iptal mi?

Son haftalarda artan koronavirüs salgını nedeniyle yeniden hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi akşamı saat 20:00’de başlayacak. Hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.  Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İkinci bir karara kadar hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu şeklide devam edecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere pek çok yeni kısıtlamalar yeniden başlanılırken İnternet haber'de yer alan habere gröe, Atılım Üniversitesi aldığı bir kararla hafta sonları yapılacak sınavların yüz yüze yapılacağını duyurması tartışmalara neden oldu.

Atılım Üniversitesi sınavları yüz yüze mi yapılacak?

Atılım Üniversitesi öğrencileri, koronavirüs vakalarındaki artışa ve okulda yayılan pozitif vakalara rağmen üniversitenin sınavların yüz yüze yapılmasına yönelik karar alması büyük tepkiye neden oldu. Hükümetin, pandemiyle mücadele kapsamında 20 yaş altı için aldığı kısıtlama kararına rağmen üniversite yönetiminin özel izinle kampüs içerisinde yüz yüze sınav kararı aldığını iddia eden öğrenciler, üniversite yönetiminin öğrenci sağlığını hiçe saydığını iddia etti.

Öte yandan Atılım Üniversitesi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne utanma ne de sıkılma! Bakan Fahrettin Koca, Ekrem'i fena haşladı
Gündem

Ne utanma ne de sıkılma! Bakan Fahrettin Koca, Ekrem'i fena haşladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ‘bulaşıcı hastalıktan’ ölenlerin sayısının bir günde 164 olduğunu söyledi. Bunun üzerine tüm bulaşıc..
Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...
Ekonomi

Dikkat! Altın için flaş uyarı: Önümüzdeki 3 ay boyunca...

Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Peki altın almalı mı, altın satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli..
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, genelgede olduğu gibi sok..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay