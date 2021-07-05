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Ekonomi Atılım Üniversitesi 30 akademik personel alacak
Ekonomi

Atılım Üniversitesi 30 akademik personel alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 30 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 13:38:00 -
Atılım Üniversitesi 30 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Atılım Üniversitesi'nin web sayfasında (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi  içinde  yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate alınmayacak. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları Atılım Üniversitesi'nin web sayfasında yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

Öğretim  görevlileri  ve  araştırma  görevlileri  sınavları  Atılım Üniversitesi'nin web sayfasında  belirtildiği  gibi yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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