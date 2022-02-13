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Yerel Atıl durumdaki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu
Yerel

Atıl durumdaki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle atıl vaziyetteki otomobilde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 21:46:00 -
Atıl durumdaki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara atıl vaziyetteki otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Alınan bilgiye göre, olay, gündüz saatlerinde Ankara Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Ertuğrul Gazi Mahallesinde uzun süredir atıl vaziyette bulunan otomobil, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü

Otomobilde çıkan alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

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