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"Atıktan enerji üreten tesis sayısını 160'a çıkaracağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Şu anda 57 şehrimizde 144 tesis ile atıktan enerji elde ediyoruz ve kurulu gücümüz de yaklaşık 650 megavat. İnşallah önümüzdeki yıl, bu yıl içerisinde devreye girecek olanlarla birlikte atıktan enerji üreten tesis sayısını 160'a, kurulu gücümüzü de 700 megavatın üzerine çıkaracağız"

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:34
"Atıktan enerji üreten tesis sayısını 160'a çıkaracağız"

GAZİANTEP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu anda 57 şehrimizde 144 tesis ile atıktan enerji elde ediyoruz ve kurulu gücümüz de yaklaşık 650 megavat. İnşallah önümüzdeki yıl, bu yıl içerisinde devreye girecek olanlarla birlikte atıktan enerji üreten tesis sayısını 160'a, kurulu gücümüzü de 700 megavatın üzerine çıkaracağız." dedi.

Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Oğuzeli ilçesinde kurulan Biyogaz Üretim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, enerji alanında önemli projelere imza attıklarını belirtti.

Eskiden şehirlerde çöp dağları oluştuğunu ifade eden Dönmez, "Bugün ise kentlerimiz pırıl pırıl. Sadece İstanbul değil, Ankara, Gaziantep, Konya nereye giderseniz gidin, kentlerimiz marka şehir oldu. Bu marka şehirlerin oluşmasında, parlamasında emeği geçen belediye başkanlarımızı kutluyorum." dedi.

Dönmez, açılışı yapılacak tesisin, Türkiye'deki ilk modern tesis olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında yerli ve yenilenebilir kaynaklara bu dönemde son derece önem veriyoruz. Maalesef ülkemiz enerji kaynakları açısından kendisine yetebilen bir ülke değil. Ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını ithal kaynaklardan elde ediyoruz; başta doğal gaz, kömür olmak üzere. Diğer yarısını da yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Yerli kaynaklar dediğimiz kömür ve linyitten, aşağı yukarı üçte bir oranında da yenilenebilir kaynaklardan su, rüzgar, güneş, biyogaz, jeotermal gibi. Yani sıfır emisyon üreten, çevreye en az etkisi olan kaynaklardan elektrik üretiyoruz. Burada hiç şüphesiz yenilenebilir enerji kaynağı kanunu çıkarılması ve bunlara teşvik verilmesinin etkisi büyük ama bir o kadar da özellikle yerel yöneticilerimizin bu işe sahip çıkmasının çok büyük etkisi var."

Birçok kentte evsel atıklardan, endüstriyel atıklara kadar çok çeşitli atıktan enerji üretim tesislerinin faaliyette olduğunu anımsatan Dönmez, "Şu anda 57 şehrimizde 144 tesis ile atıktan enerji elde ediyoruz ve kurulu gücümüz de yaklaşık 650 megavat. İnşallah önümüzdeki yıl, bu yıl içerisinde devreye girecek olanlarla birlikte atıktan enerji üreten tesis sayısını 160'a, kurulu gücümüzü de 700 megavatın üzerine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay da katıldı.

Bakan Dönmez ve beraberindekiler, açılışın ardından tesisi gezdi.

Yaklaşık 12 milyon liraya mal olan tesiste, hayvan atıklarından günlük 9 bin 939 metreküp biyogaz üretilecek.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:34
  1. Biogaz Enerji Tesisi
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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