Atiker Konyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftanın kapanış maçında 29 Nisan Pazartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı ve Petar Filipovic katılmazken, MKE Ankaragücü maçında 90 dakika forma giyen oyuncular Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana, Uğur Demirok, Deni Milosevic ve Nejc Skubic yenileme çalışması yaptı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman iki grupta oynanan 5’e 3 ile devam etti. Oyuncular 8’e 8 çift kale maç yaparken, antrenmanı tempolu koşu çalışması ile tamamladı.