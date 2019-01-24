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Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

24 Ocak 2019 Perşembe 21:20
Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core ve kuvvet çalışmaları ile başladı.

Daha sonra sahada devam eden antrenmanda futbolcular, çabukluk hareketlerinin ardından 5'e 3 top kapma çalışması yaptı. İdman taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay, Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Mustapha Yatabare ve Moryke Fofana katılmadı.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:20
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