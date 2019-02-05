Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Hakemlerin verdiği kararlar maçı etkiledi

Mücadelenin ardından Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman önemli değerlendrimelerde bulundu.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Bugün de maçın gidişatını belirleyen en önemli şey ihtiyaçlar. Bursa saha enerjisi yüksek bir takım. Özellikle Bursaspor kendi evinde kazanmak istedi. Yaşama içgüdüsüyle oynadılar. Öne geçmeyi başarabilirdik. Son bölümde ise Bursaspor büyük baskı kurdu."

"Galibiyet bizim için de Bursaspor için de gelip gitti. İki taraf da skordan mutsuz. Neredeyse 120 km'lere çıkan bir koşu mesafesi var bugün."

'Yarışın içinde olmayı arzuluyorduk'

"Açıkçası başlangıçtan itibaren puan durumuyla ilgili bir şey düşünmedim ben. Yarışın içinde olmayı elbette arzuluyorduk. Başakşehir ardındaki rakiplerle ciddi bir puan farkı açtı. Altlara inebileceğimiz gibi, biz ve bizim gibi takımlar 2-3.'lük için de yarışabilir."

Hakem isyanı

"Bursaspor galibiyeti bizim kadar hak etti, oyuncular muazzam mücadele ettiler. Onu ayrı tutarak söylüyorum. Maçı yöneten hakemlerin verdiği kararlar maçı etkiledi. Ev sahibi takımların lehine kararlar verilebiliyor, bazen bizim de ama 2. yarıda kantarın topuzu kaçtı"

'Penaltı haklıydı'

"Öne geçecek fırsatları da yakaladık. Düşündüğümüz gibi çıkışlar yaptık. Bütün halinde oynadık. Bu da büyük bir avantaj getirdi. Öne geçme fırsatı da yakaladık ama başaramadık. Bursaspor'un ön taraftaki şiddet içeren baskıyla beraber paslarımız daha çok uzun ve zorlama paslara döndü. Bu Bursaspor'un tam istediği bir ortamdı. Organize olarak kaosu yarattılar. Enerji dolu oyuncularıyla beraber maçı bizim kalemize doğru götürdü. Penaltı acemice ve haklıydı. Şansla beraber oyuna tutunduk. İkinci yarı düşündüğümüz oyun planını nispeten başardık. Topu biraz daha oyunda tutmaya başladık. Bursaspor'un baskını nispeten kırdık. Bursaspor direkt ataklarla yüksek toplarla kalemize geldi çok zorladı. Yine de maçın son döneminde çok net galibiyete yakın pozisyonları değerlendiremedik. İki takımın da istemediği oldu. Bizim adımıza böyle bir maçta yenilmeden dönmek sevindirici"

"Bursaspor sıkıntılı bir pozisyonda. İhtiyaçlar maçtaki özellikle oyun anlamındaki şiddeti arttırdı. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Her topa hamle yapma arzusunu şiddetle arttırdı. Biz de ihtiyaç sahibiydik ancak yaşamsal durum doğal olarak öne geçiyor. Bursa bir futbol şehri taraftarının da verdiği büyük güçle beraber bizim yararlanabileceğimiz zaaflar konusunda bizi biraz devre dışı bıraktılar"