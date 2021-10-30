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Ekonomi Atık yönetimine 5 yılda 88.5 milyar harcandı
Ekonomi

Atık yönetimine 5 yılda 88.5 milyar harcandı

2016-2020 döneminde yapılan çevre koruma harcamalarının tutarı 179 milyar 478 milyon liraya vardı. Bu tutarın yüzde 49.3’ünü (88 milyar 536 milyon lira) atık yönetimi harcamaları oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:04:00 -
Atık yönetimine 5 yılda 88.5 milyar harcandı

Atık su yönetimi harcamaları ise 63 milyar 336 milyon lirayla toplam çevre koruma harcamalarının yüzde 35.3’üne karşılık geldi.

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına 2016-2020 döneminde 10 milyar 35 milyon lira harcandı. Bu tutar toplam harcamaların yüzde 5.6’sını teşkil etti.
Toprak, yer altı ve yüzey sularını koruyup iyileştirmeye yönelik harcamaların toplam içindeki payı yüzde 3.4 oldu. Bu alanda 5 yılda 6 milyar 85 milyon lira harcama yapıldı. Dış ortam havasını ve iklimi koruma için 3 milyar 842 milyon lira harcandı.

AR-GE’ye 1 milyar lira

Ar-Ge’ye 5 senede 1 milyar 38 milyon lira harcandı. Gürültü ve vibrasyonun azaltılmasına 5 yılda harcanan tutar yaklaşık 80 milyon lira, radyasyona karşı korumaya yönelik harcama tutarı ise yaklaşık 44 milyon lira olarak belirlendi.

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