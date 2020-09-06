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Siyaset Atık sular doğaya bırakılıyor! CHP’li belediye Bodrum’u kirletiyor
Siyaset

Atık sular doğaya bırakılıyor! CHP’li belediye Bodrum’u kirletiyor

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Göltürkbükü’nde arıtılmadan ormana atıksu boşaltıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:11:00 -
Atık sular doğaya bırakılıyor! CHP’li belediye Bodrum’u kirletiyor

Gökmen, geçen hatta, Yalıkavak Küdür’deki arıtma tesisinden denize arıtılmadan atık su boşaltıldığını, bugün de Göltürkbükü’nde ormana atıksu bırakıldığını ifade etti. Görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini aktaran Gökmen, tesisten çıkan borulardan arıtılmadan ormana akıtılan pis suyun çevreyi kirlettiğini belirtti. Gökmen, şöyle devam etti: “Bodrum’un denizi, ormanı, doğası belediye eliyle böyle katlediliyor. Söze gelince doğal değerlerin teminatı olduğunu söyleyen Muğla ve Bodrum belediyeleri, bu görüntülere ne diyecek? Bu resmen Bodrum’a ihanettir. STK’lar bu katliama seyirci kalmamalı.”

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