Atık getirme merkezi Keçiören’in her yerinde

YENİ AKİT ANKARA

Bu kapsamda belediye ekipleri mahallelerdeki konumlandırma noktalarını vatandaşların da taleplerini göz önünde bulundurarak tek tek tespit etti. Herkesin ulaşabileceği noktalara konulan ve vatandaşın kullanımına açılan Atık Getirme Merkezlerinde kâğıt, metal, elektronik, bitkisel atık yağ, cam, plastik ve atık pil toplama bölmeleri yer alıyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan Atık Getirme Merkezileri ile geri dönüşüm çalışmalarının Keçiören genelinde daha da yaygınlaştırıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atık Getirme Merkezlerimizle şehrimizde geri dönüşüm çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz. İlçemizdeki okullarda, hanelerde ve iş yerlerinde ise birçok atık toplama çalışmamız hâlihazırda devam ediyor. Bir yandan da öğrencilerimizi bu çalışmalarımıza dâhil ederek çevreye ve dünyaya karşı bilinçli nesiller yetiştiriyoruz. Öğrenciler arası çeşitli geri dönüşüm yarışmaları düzenleyerek ‘sıfır atığı’ teşvik ediyoruz. Yeni Atık Toplama Merkezlerimiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.