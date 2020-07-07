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Spor

Atıcılıkta organizasyon iptali

Yeniakit Publisher
2020-07-07 09:00:24 -
Atıcılıkta organizasyon iptali

ANKARA (AA) - Atıcılıkta, Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası iptal edildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada "Federasyonumuzun 2020 Revize Edilmiş Faaliyet Programı'nda yer alan ve 15-18 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanan Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'nın yasal başvuru süresi tamamlanmış olup, yarışma için yeterli sayıda başvuru yapılmadığı görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeterli başvuru yapılmadığı için "yarışma genelgesinin 13. maddesi uyarınca söz konusu organizasyonun iptal edildiği" bildirildi.


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