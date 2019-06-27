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Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası

- İtalya’nın Lonato kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek

27 Haziran 2019 Perşembe 17:03
Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kentinde 30 Haziran Pazar günü başlayacak organizasyon 11 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi trap kategorisinde Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve Safiye Sarıtürk; skeet kategorisinde ise Onur Atak, Mustafa Serhat Şahin, Salih Hafız, Nur Banu Özpak ve Sena Can temsil edecek.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:03
  1. atıcılık
  2. İtalya
  3. Plak Atışları Dünya Şampiyonası

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