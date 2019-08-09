Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası
- Finlandiya'da 13-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek09 Ağustos 2019 Cuma 12:05
ANKARA (AA) - Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası 13-23 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda, milli takımda şu sporcular yer alacak:
Trap: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Safiye Sarıtürk
Skeet: Onur Atak, Nur Banu Özpak.
YORUM YAZ