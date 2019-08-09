Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası - Finlandiya'da 13-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası 13-23 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda, milli takımda şu sporcular yer alacak: Trap: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Safiye Sarıtürk Skeet: Onur Atak, Nur Banu Özpak.



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