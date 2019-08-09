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Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası

- Finlandiya'da 13-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

09 Ağustos 2019 Cuma 12:05
Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası


ANKARA (AA) - Atıcılıkta, Plak Atışları Dünya Kupası 13-23 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda, milli takımda şu sporcular yer alacak:

Trap: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Safiye Sarıtürk

Skeet: Onur Atak, Nur Banu Özpak.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:05
  1. atıcılık
  2. Finlandiya
  3. Plak Atışları Dünya Kupası

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