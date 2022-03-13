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Spor Atiba kazık çakıyor!
Spor

Atiba kazık çakıyor!

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki emektar kaptan Atiba Hutchinson'la ilgili kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 12:07:00 -
Atiba kazık çakıyor!

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki emektar kaptan Atiba Hutchinson'la ilgili kararını verdi.

Beşiktaş’ta bu dönem 9. sezonunu yaşayan Atiba Hutchinson’ın kulüple sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek.

39 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına ek olarak profesyonel yaşantısını da aynı şekilde sürdürmesi sonrasında siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

İMZALAR SEZON SONU ATILACAK

Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren idarecilerin, Atiba’dan da olumlu yanıt aldığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.

Beşiktaş formasıyla 9 sezonda 316 maça çıkan Atiba, 26 gol kaydetti.

 

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