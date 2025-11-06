"Ateşle ve unut" Yunanın aklını aldı!

Türk savunma sanayisi, son yıllarda gerçekleştirdiği teknolojik atılımın somut sonuçları Yunan basınında yankılanmaya devam ediyor.

‘TÜRK SAVUNMASINDA DÖNÜM NOKTASI’

Yunanistan merkezli savunma sitesi OnAlert, Türkiye’nin atılımlarını gündemine taşıyarak, F-16 savaş uçağından Türkiye yapımı MURAD AESA radarı ile hedef tespiti sağlanarak uzun menzilli hava-hava füzesi Gökdoğan’ın başarıyla fırlatıldığını duyurarak bu “Türk savunmasında dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Siteye göre bu test, yerli radar ve füze sistemlerinin artık entegre bir şekilde çalışabileceğini gösteren kritik bir adım olarak yorumlandı.

‘ATEŞLE VE UNUT’

Haberde görüş ötesi (BVR) taarruz kapasitesine sahip Gökdoğan’ın, özellikle “ateşle ve unut” yeteneğinin kritik olduğuna dikkat çekilirken çoklu hedef kilidi fonksiyonlarıyla dikkat çektiği de ifade edildi. Elektronik harp ortamlarına karşı dirençli olarak tasarlanan füzenin, ABD yapımı AIM-120 AMRAAM’a denk veya yakın bir milli alternatif olarak öne çıktığına dikkat çekilirken “Bu başarı, Türkiye’nin hava muharebesinde özerkliğini güçlendiren bir adım” yorumunda bulunuldu.

‘OPERASYONEL ETKİNLİĞİ ARTIRIYOR’

Haberde, ASELSAN tarafından geliştirilen çok işlevli MURAD AESA radarı, hava platformları arasında gerçek zamanlı iş birliğini güçlendirecek şekilde tasarlandığı ifade edilirken “Radar, F-16 savaş uçakları, insansız hava araçları (AKINCI) ve beşinci nesil muharip uçağı KAAN ile entegre çalışarak, hedef tespiti, izleme ve etkisiz hale getirme görevlerinde operasyonel etkinliği artırıyor” denildi.

‘TÜRKİYE OYUN KURUCU’

Son olarak OnAlert, haberde Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı teknolojik seviyeye dikkat çekerek, bu tür testlerin milli silah sistemlerinin operasyonel kapasitesine geçişi için kritik olduğunu vurguladı. Site, testin sadece bir füze fırlatımı olmadığını; radar ve füze entegrasyonunun başarılı şekilde sahada gösterilmesinin, Türkiye’nin hava muharebesinde “oyun kurucu” olduğunu belirtti.

GÖKDOĞAN FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

GÖKDOĞAN, ABD yapımı AIM-120 AMRAAM ile eşdeğer bir görüş ötesi hava-hava füzesi olarak tanımlanıyor. Katı hal teknolojili aktif radar arayıcı başlığı sayesinde bağımsız hedef takibi yapabilen füze; ateşle–unut işlevi, aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası yeniden kilitlenme ve her yönden taarruz yeteneği gibi özellikler sunuyor. Elektronik harp ortamına dayanıklı tasarımıyla karıştırma kaynaklarını tespit edip onlara yönelme kabiliyetine sahip. Yaklaşık 65 kilometre menzile ulaşabilen Gökdoğan, entegre veri bağı ile hedef bilgisini uçuş sırasında güncelleyebiliyor.