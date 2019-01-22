0553 313 94 23

Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi Hama'yı vurdu!

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarında Hama'nın kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırısında 1 sivil öldü

22 Ocak 2019 Salı 18:23
Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi Hama'yı vurdu!

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hama ilinin kuzeyindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere saldırdı. 

Hama Sivil Savunma Müdürü (Beyaz Baretliler) Rami Sellul, rejim güçlerinin Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita, Latemne ve Morik ilçeleri çevresine yoğun topçu atışı gerçekleştirdiğini söyledi.

Sellül, söz konusu saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadar düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 18:23
  1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  2. Beşşar Esed rejimi
  3. Suriye İnsan Hakları Ağı
  4. İdlib
  5. Esed rejimi
  6. Hama
  7. Kefer Zita
  8. Latemne
  9. Morik
  10. Beyaz Baretliler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi öldürüldü" açıklaması
    1. Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi..
    2. Samsung, Yeni 970 EVO Plus modelini..
    3. Piyasalarda gün sonu
    4. Şair Enver Ercan vefatının 1. yılında..
    5. Demba Ba sağlık kontrolünden geçirildi
    6. UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
    7. Borsa günü yükselişle tamamladı
    8. Ateşkesi yine deldi: Esed rejimi..
    9. TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey..
    10. "5G, 2025'e kadar 110 ülkede satışa..
    11. 3 polis şehit olmuştu! 22 polisin..
    12. Meksika'da boru hattındaki patlama
    13. CHP'li Özgür Özel'den Binali..
    14. MHP Osmaniye ilçe belediye başkan..
    15. AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman sona..
    16. Esed rejiminden Hama'ya saldırı
    17. 23 aylık üvey kızını kemiklerini..
    18. Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen uyarısı
    19. Erzurumspor'dan göğüs reklamı..
    20. Mısır'da Tiran ve Sanafir adaları..
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Başkan Erdoğan'ı ikna etti, istifa ediyor!
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe