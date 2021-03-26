  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ateşkesi reddetti!
Dünya

Ateşkesi reddetti!

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray bölgesinde ateşkes ilan edilmesi yönündeki çağrıları reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 09:28:00 -
Ateşkesi reddetti!

ABD Başkanı Joe Biden'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i Tigray bölgesinde ateşkes ilan etmesi konusunda ikna etmesi için Addis Ababa'ya gönderdiği Demokrat Senatör Chris Coons, Ahmed'in ateşkes çağrısını reddettiğini açıkladı.

Geçen hafta sonu Etiyopya'dan dönen Coons, ziyaretine ilişkin ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

Coons, Başbakan Ahmed'in aylar sonra ilk kez Eritre kuvvetlerinin de Tigray bölgesine girdiğini kabul etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ahmed'in aynı zamanda Tigray bölgesinde insan hakları ihlallerine karışan askerlerin cezalandırılacağına dair söz verdiğini belirten Coons, "Bundan memnun kaldım. Ama başbakan daha önce de bazı sözler vermişti ve bunları tutmamıştı. Dolayısıyla iletişim halinde olmamızın kritik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ahmed'in Tigray bölgesinde etnik temizliğin olmadığını ve olmayacağını ifade ettiğini belirten Coons, "Bu durumu etnik temizlik olarak karakterize etmeme çok ciddi bir şekilde karşı çıktı ve buradaki çatışmanın sadece federal güçlere saldıran bir siyasi örgüt olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı olduğu konusunda ısrar etti." dedi.

İki günlük görüşmeleri sırasında Başbakan Ahmed'i ateşkes konusunda ikna etmeye çalıştığını anlatan Coons, "Yanıtı, ateşkesin gerekli olmadığı yönünde oldu." dedi.

Ahmed'in çatışmaların zaten büyük ölçüde durduğunu ve artık sadece TPLF liderlerine yönelik kolluk operasyonları yürütüldüğünü iddia ettiğini kaydeden Coons, ateşkes konusunun ABD ile Etiyopya yönetimi arasındaki önemli bir anlaşmazlık noktası olduğunu dile getirdi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, salı günü Tigray eyaletinde isyancı TPLF'ye karşı yürütülen askeri operasyon sırasında Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini açıklamıştı.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede halen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini bulurken Sudan'a kaçanların sayısının da 75 bini aştığı bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem'e bir müzayede daha çıktı
Gündem

Ekrem'e bir müzayede daha çıktı

935 bin sterlin ödeyerek Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresini alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yine yol ..
Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın
Gündem

Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın

Karanlık Oda TV, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın makam odasındaki M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portrel..
Panik başladı... Panik başladı... Küresel zincirleme etkisi! İkiye bölünebilir
Gündem

Panik başladı... Panik başladı... Küresel zincirleme etkisi! İkiye bölünebilir

Süveyş Kanalı’ndaki gemi krizi gün geçtikçe büyürken şimdi de Batı'da petrol paniği başladı. Uzmanlardan geminin ikiye bölünmesi fikri ortay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay