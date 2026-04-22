Ateşkesi ihlal eden Siyonist İsrail Lübnan’ı vurdu! 2 ölü

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük ateşkes devam ederken İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı gerçekleştirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesinde bir aracı hedef aldı. İsrail saldırısında 2 kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail güçleri aynı zamanda Kantara kasabasına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Aoun: "Ateşkesin uzatılması için müzakereler sürüyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, bugün yaptığı açıklamada ateşkesin uzatılması için müzakerelerin sürdüğünü belirterek hiçbir tarafın güvenlik önlemlerini engellemesine veya istikrarı bozmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Aoun, "Ülke tarihinin bu aşamasında sivil barışı korumak kırmızı çizgimizdir. Lübnan'daki anormal durumu sona erdirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi. Aoun, müzakerelerin 4 şarta bağlı olduğunu ifade ederek, "Bunlar İsrail saldırganlığının son bulması, İsrail'in geri çekilmesinin sağlanması, mahkumların iadesi ve Lübnan ordusunun konuşlandırılması" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Haddad Maaouad, yarın ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak hazırlık toplantısında Lübnan'ı temsil edecek.

İsrail-Lübnan arasında ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta saldırılar başlatmış ve ülkenin güneyine yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirmişti. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.