  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun vadede ne bekleniyor? Bakan Şimşek’ten petrol fiyatları tahmini Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik İngiltere ziyareti Maaş yok, güvenlik yok: ABD İç Güvenlik Bakanlığı alarm veriyor Hürmüz’de tansiyon zirveye çıktı! İran, biri İsrail bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi Kazada ölen 2 ABD’li gizli operasyondan dönen CIA ajanı çıktı, Meksika karıştı! Chp’li belediyenin işçilerinden maaş tepkisi Boşaltılan kasada işçiye para kalmadı Barış Yarkadaş’tan Özgür Özel’e Sert Gönderme: O Arabayı Satsın, Bağışlasın Beklenmedik karar: Yaşlıları askere alacaklar! Avrupa-Atlantik savunması zor durumda Türkiyesiz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakan Tekin açıkladı: Yeni önlemler geliyor
Ateşkesi ihlal eden Siyonist İsrail Lübnan'ı vurdu! 2 ölü
Dünya

Ateşkesi ihlal eden Siyonist İsrail Lübnan’ı vurdu! 2 ölü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ateşkesi ihlal eden Siyonist İsrail Lübnan’ı vurdu! 2 ölü

Katil İsrail'in, Lübnan ile varılana ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük ateşkes devam ederken İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı gerçekleştirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Tayri beldesinde bir aracı hedef aldı. İsrail saldırısında 2 kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail güçleri aynı zamanda Kantara kasabasına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

 

Aoun: "Ateşkesin uzatılması için müzakereler sürüyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, bugün yaptığı açıklamada ateşkesin uzatılması için müzakerelerin sürdüğünü belirterek hiçbir tarafın güvenlik önlemlerini engellemesine veya istikrarı bozmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Aoun, "Ülke tarihinin bu aşamasında sivil barışı korumak kırmızı çizgimizdir. Lübnan'daki anormal durumu sona erdirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi. Aoun, müzakerelerin 4 şarta bağlı olduğunu ifade ederek, "Bunlar İsrail saldırganlığının son bulması, İsrail'in geri çekilmesinin sağlanması, mahkumların iadesi ve Lübnan ordusunun konuşlandırılması" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Haddad Maaouad, yarın ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak hazırlık toplantısında Lübnan'ı temsil edecek.

 

İsrail-Lübnan arasında ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta saldırılar başlatmış ve ülkenin güneyine yönelik şiddetli saldırılar gerçekleştirmişti. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23