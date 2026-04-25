Ateşkes yine havada kaldı... İsrail 4 kişiyi katletti!
Dünyanın en büyük terör oluşumu İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Teröristler son olarak bir kamyon ve motosikleti vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu, bir kez daha Lübnan'ın güneyini hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesindeki Yohmor al-Shaqeef kasabasında bir kamyon ve bir motosiklete saldırı gerçekleştirdiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
