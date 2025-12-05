Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de son 24 saatte 6 şehit daha

Gazze Şeridi'nde enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 8 kişinin cansız bedeninin ve 16 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 6’sının İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 366, enkaz altından çıkarılanların sayısının 619, yaralı sayısının da 938 olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 125’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 15’e ulaştığı aktarıldı.