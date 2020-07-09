  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ateşkes bozuluyor mu? İran ve Esed anlaştı

Suriye'yi kan gölüne çeviren Esed rejimi, hava savunmasını güçlendirmek amacıyla İran ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:45:00 - 2020-07-09 15:47:54
Ateşkes bozuluyor mu? İran ve Esed anlaştı

Suriye ve İran, Şam rejiminin hava savunmasını güçlendirmek de dahil olmak üzere iki ülke silahlı kuvvetleri arasında işbirliği ve koordinasyonu öngören askeri bir anlaşmaya imza attı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Suriyeli isim Ali Abdullah Eyüp, çeşitli faaliyet alanlarında askeri ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için kapsamlı bir askeri anlaşmaya vardığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre Bakıri düzenledikleri ortak basın toplantısında, “Anlaşma, ABD baskısı karşısında irade ve kararlılığımızı güçlendirecek” dedi.

İki ülke arasında imzalanan bu ani anlaşma, Rusya’nın çıkarlarını korumak ve İsrail’i memnun etmek için İran’ın Suriye’deki askeri ve ekonomik olarak genişlemesini engelleme girişimlerine dair haberler çıktığı bir dönemde geldi.

Anlaşma aynı zamanda, Türkiye ve Rusya’nın, Suriye ve Libya konusunda işbirliği yaptığı bir dönemde gerçekleşti.

Yapılan anlaşma sonrası 'Esed rejimi ateşkesi bozabilir' şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Havasını alır

Ambargo nedeniyle uçakları olmayan iran, suriye semalarını koruyacakmış. Trajikomik mi yoksa Komitrajik mi anlayamadım..
  • Yanıtla

enes

ABD yi düşman ilan edip coğrafyada mazlumların kanını döküyorsunuz. Zalimlekte ABD yi solladınız
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı