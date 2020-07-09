Ateşkes bozuluyor mu? İran ve Esed anlaştı

Suriye ve İran, Şam rejiminin hava savunmasını güçlendirmek de dahil olmak üzere iki ülke silahlı kuvvetleri arasında işbirliği ve koordinasyonu öngören askeri bir anlaşmaya imza attı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Suriyeli isim Ali Abdullah Eyüp, çeşitli faaliyet alanlarında askeri ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için kapsamlı bir askeri anlaşmaya vardığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre Bakıri düzenledikleri ortak basın toplantısında, “Anlaşma, ABD baskısı karşısında irade ve kararlılığımızı güçlendirecek” dedi.

İki ülke arasında imzalanan bu ani anlaşma, Rusya’nın çıkarlarını korumak ve İsrail’i memnun etmek için İran’ın Suriye’deki askeri ve ekonomik olarak genişlemesini engelleme girişimlerine dair haberler çıktığı bir dönemde geldi.

Anlaşma aynı zamanda, Türkiye ve Rusya’nın, Suriye ve Libya konusunda işbirliği yaptığı bir dönemde gerçekleşti.

Yapılan anlaşma sonrası 'Esed rejimi ateşkesi bozabilir' şeklinde yorumlar yapıldı.