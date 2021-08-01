"Ateşin o çocukları"na siber darbe!
Türk hackerlar terör örgütü PKK'nın sitelerine aman vermiyor. Aslan Neferler Tim, Türkiye'nin ormanlarını ateşe veren PKK bağlantılı "ateşin o çocukları"nın sitesini çökertti.
Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Muğla'nın, Marmaris, Köyceğiz ile Milas ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
Yangın bölgelerinde halk söndürme ekipleriyle adeta seferber olurken bazı vatandaşlar itfaiyecilere yardım götürdü bazıları ise damacanayla su taşıdı.
Antalya'da 5 gündür devam eden yangınlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.
Peş peşe başlayan yangınlar sonrası sabotaj iddiası ciddi şekilde araştırılıylor. Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının sabotaj olduğu tartışılırken yangınları, terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" üstlendi.
PKK, sosyal medya hesaplarında orman yangınlarını üstlendi. PKK'ya ait sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda "Ateşin çocukları Türkiye'nin turistik bölgelerindeki sabotajların sorumluluğunu üstleniyor: Türk rejimi başka bir dilden anlayana kadar ateş seliyle onlara diz çöktürmenin zamanı gelmiştir." ifadesine yer verildi.
Aslan Neferler Tim'den PKK'lı teröristlere siber darbe
Ateşin Çocukları isimli terörist gruba siber darbe indirdi. Ormanları ateşe veren PKK'lı terör grubunun sitesine siber operasyon düzenleyen Aslan Neferler Tim, teröristlerin propaganda sitesini çökertti.
Aslan Neferler Tim, siber operasyonu sosyal medyadan böyle duyurdu: