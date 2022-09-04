Ateşehir sular saat kaçta gelecek 4 Eylül Pazar
İstanbul'un bazı ilçelerinde 4 Eylül Pazar günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesinti saatleri:
İstanbul'da 4 Eylül Pazar günü arıza va bakım sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
Ateşehir sular saat kaçta gelecek 4 Eylül Pazar
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2022 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2022 12:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.