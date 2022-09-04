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Yaşam Ateşehir sular saat kaçta gelecek 4 Eylül Pazar
Yaşam

Ateşehir sular saat kaçta gelecek 4 Eylül Pazar

İstanbul'un bazı ilçelerinde 4 Eylül Pazar günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-09-04 12:54:00 -
Ateşehir sular saat kaçta gelecek 4 Eylül Pazar

İstanbul'da 4 Eylül Pazar günü arıza va bakım sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Ateşehir sular saat kaçta gelecek 4 Eylül Pazar

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              İçerenköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              04.09.2022 12:01

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler     :              Kocatepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              04.09.2022 12:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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