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Sağlık Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı
Sağlık

Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılarının güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada aşıların otomobile binip bir yere giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli olduğunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:09:00 -
Ateş Kara koronavirüs aşılarının riskini böyle anlattı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ateş Kara, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge Programı'na konuk oldu. Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında Çin'den bu sabah Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşıları başı çekerken, Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalarda bulundu. 

100 kat daha güvenli

Aşıların güvenilirliğine ilişkin kritik bir benzetme yapan Prof. Dr. Kara, "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli. Bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

Ne zaman eczanelerde olacak?

Koronavirüs aşılarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından test edileceğini anlatan Ateş Kara, aşıların yakın dönemde eczanelerde satılmasının beklenmediğini belirtti. Kara, "Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur" dedi.

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