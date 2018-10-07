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Ateş almayan silahın dipçiğini yere vuran kişi hayatını kaybetti!

Balıkesir'e bağlı Dursunbey ilçesinde tutukluk yapan tüfeğin dipçiğini yere vuran bir kişi ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

07 Ekim 2018 Pazar 14:44
Ateş almayan silahın dipçiğini yere vuran kişi hayatını kaybetti!

Olay, İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sünnet düğününde tüfeğiyle havaya ateş etmek isteyen Erdoğan Hür (47), tutukluk yapınca tüfeğin dipçiğini hızla yere vurdu. Bu esnada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Erdoğan Hür'ün kasığına isabet etti. Ağır yaralanan Hür önce Dursunbey Devlet Hastanesine ardından da Balıkesir Devlet Hastanesine götürüldü ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdoğan Hür'ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:44
  1. Balıkesir
  2. Erdoğan Hür
  3. Bursa Adli Tıp Morgu

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