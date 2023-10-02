  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu fiyata bir daha sıfır otomobil bulamazsınız! ÖTV dahil 295 bin TL’den satışta! İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır aracı

Vuslatın 750. Yılında 750 Semazen Sultanahmet Meydanı'nda Sema Ayin-i Şerifi gerçekleştirdi

Erdoğan'dan AB'ye rest: Artık tahammülümüz kalmadı!

Bu gerçek sizi çok şaşırtacak! O gıda kalbi resmen çürütüyor

Türkiye ve BAE Kalkınma Yolu'na dair dörtlü iş birliği teklifi! Bakan müjdeyi duyurdu! O cevap, açıklaması

Başkan Erdoğan: Tüm partileri Anayasa çalışmasına davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

41 günde hafız oldu! Herkes bu talebeyi konuşuyor

Laikçi özgürlüğe bakın! Anneden başörtülü geline çirkin saldırı

Gana karar verdi! bomba gelişme: Türkiye'den 18,94 milyar dolarlık tarım ekipmanları satın alacak! Flaş açıklama
Spor Ateletico Madrid maçı çevirdi
Spor

Ateletico Madrid maçı çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-02 00:52:00 -
Ateletico Madrid maçı çevirdi

Atletico Madrid, La Liga'da 2-0 geriye düştüğü maçta Cadiz'i 3-2'lik skorla yendi.

La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ve Cadiz, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşılaştı.

Konuk takım 12'de Lucas Pires, 27'de Matri'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico, 32'de Correa ile skoru 1-2'ye getirdi. İlk yarı Cadiz'in üstünlüğü ile sona ererken, Atletico Madrid ikinci yarı sürprize izin vermedi. Kırmızı beyazlılar, 46'da Molina ve 66'da Correa'nın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

Bir maçı eksik Atletico Madrid, La Liga'da 5. galibiyetini aldı ve puanını 16 yaptı. Cadiz ise bu sezon 3. kez yenildi ve 9 puanda kaldı.

Porto-Atletico Madrid maçı ne zaman CANLI İZLE
Porto-Atletico Madrid maçı ne zaman CANLI İZLE

Spor

Porto-Atletico Madrid maçı ne zaman CANLI İZLE
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Atletico Madrid'den Felix hamlesi
Atletico Madrid'den Felix hamlesi

Spor

Atletico Madrid'den Felix hamlesi

Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i devirdi
Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i devirdi

Dünya

Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i devirdi

Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid...
Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid...

Spor

Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23