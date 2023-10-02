Ateletico Madrid maçı çevirdi

La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid ve Cadiz, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda karşılaştı.

Konuk takım 12'de Lucas Pires, 27'de Matri'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico, 32'de Correa ile skoru 1-2'ye getirdi. İlk yarı Cadiz'in üstünlüğü ile sona ererken, Atletico Madrid ikinci yarı sürprize izin vermedi. Kırmızı beyazlılar, 46'da Molina ve 66'da Correa'nın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.

Bir maçı eksik Atletico Madrid, La Liga'da 5. galibiyetini aldı ve puanını 16 yaptı. Cadiz ise bu sezon 3. kez yenildi ve 9 puanda kaldı.