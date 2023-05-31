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İSLAM Ateizmden dönüp Müslüman oldu! 'Ne etkiledi bizi?'
İSLAM

Ateizmden dönüp Müslüman oldu! 'Ne etkiledi bizi?'

Yeniakit Publisher
2023-05-31 00:50:00 - 2023-05-31 00:50:46

Müslüman öğrencilerin ahlakı ve bilgisinden etkilenip Müslüman olan kişi kendisini neyin etkilediğini açıkladı.

Tüm dünyada Müslümanlığa olan ilgi artarken ateizmi terk edip Müslümanlığa dönen kişi çarpıcı tespitlerde bulundu.

İşte duygulandıran konuşma:

Ben soldan gelme bir adamım 85-89 arasında Beşiktaş'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okudum hep söylüyorum. Ateizmin eşiğindeydim. Ailem de Ecevitçi filandı yani. Gariban insanlardı. Ben biraz okuyamaya düşkündüm. O dönemde sadece İsmet Özel değil binlerce solcu Müslüman oldu. Ne etkiledi bizi? Müslümanların vitrini etkiledi beni. O dönemde Müslüman öğrenciler ahlaklıydılar. Çin romanı da okurlardı. Biz yemek zammını Turgut Özal döneminde yerlere dökerek protesto ederdi. Müslümanlar idare edip nasıl olsa rektör indirir diyerek yemek yemeyerek protesto ederlerdi. Müslüman öğrenciler birbirlerine kardeş gibi sarılırdı. Müslüman gençlerin en önemli özellikleri aydınlıklarıydı. Bu Kur'an'ın da istediği bir şeydi. Kur'an o ideolojilerin nasıl yıkıma sevk ettiğini anlatır. Hristiyanlık ve Yahudilik de böyledir. İzmleri ve ideolojileri herkes tanımalıdır. Biz Müslümanlar olarak Norveç'teki bir ateisti etkileyebiliriz. Salgın döneminde 100 bin kişi Müslüman oldu. Norveçli bir milletvekili "Mavi Marmara" insanlık tarihinin gördüğü en büyük eylemdir diyor. Gücümüzün yettiğine nefer olmalıyız. İsrail'in suratına çarpılmış 10 şamar varsa biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'one minute' tokadıdır. Diğeri de Mavi Marmara'dır. Yeryüzünü tanımalıyız. Kur'an da bize böyle bir bakış ve yol sunar. Müslümanların ilk çıkışı da böyleydi.

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